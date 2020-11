La société Spacebel contribue à la mission spatiale Taranis

La technologie de la société spatiale belge Spacebel sera emportée à bord du satellite français Taranis et de son lanceur, la fusée européenne Vega, a annoncé Spacebel lundi dans un communiqué. La fusée quittera le centre spatial de Kourou, en Guyane française, dans la nuit de lundi à mardi pour mettre en orbite Taranis.Spacebel a fourni le système informatique de démarrage des huit instruments à bord, ainsi que le logiciel de vol principal de la charge utile du satellite Taranis. Cela s'inscrit dans le cadre de sa qualification comme partenaire des accords-cadres du Centre national français d'études spatiales (CNES) pour le logiciel de vol. De plus, la société spatiale s'est également investie aux côtés de l'entreprise italienne Avio dans le développement et l'évolution du logiciel de vol pilotant le lanceur européen Vega, dans les activités de génie logiciel de guidage, de navigation et de contrôle de Vega. Elle est en outre responsable du logiciel de simulation qui a permis de vérifier et de valider les différentes fonctions de l'ordinateur de bord du lanceur. Le satellite Taranis - du nom du dieu du ciel et de l'orage dans la mythologie celtique gauloise - étudiera les "évènements lumineux transitoires" (TLE, Transient Luminous Events) qui se produisent lors des orages. L'objectif est de déterminer si ces phénomènes électro-magnétiques spectaculaires ont une quelconque influence sur la haute atmosphère, sur l'environnement terrestre et le climat, voire sur l'être humain, explique Spacebel. (Belga)