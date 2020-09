La star irlandaise de MMA Conor McGregor remise en liberté sans poursuites

La star irlandaise de MMA Conor McGregor, qui avait été placée en garde à vue jeudi en Corse, a été remise en liberté samedi sans poursuites et dément "vigoureusement toute accusation de mauvais comportement", a-t-on appris auprès de sources concordantes.Son avocate Emmanuelle Ramon a indiqué à l'AFP que son client avait "été remis en liberté avant la fin légale de la garde à vue et sans aucun contrôle judiciaire" après une plainte déposée contre lui, évoquant selon le procureur de Bastia des faits susceptibles d'être qualifiés de tentative d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle. Le porte-parole du sportif a précisé qu'il démentait "vigoureusement toute accusation de mauvais comportement". (Belga)

