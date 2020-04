La Suisse recense 52 décès de plus et 326 nouveaux cas de coronavirus en un jour

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Suisse a augmenté de 326 en un jour en Suisse. Au total, le pays compte 27.404 cas confirmés depuis le début de l'épidémie de Covid-19, selon les chiffres de l'OFSP publiés samedi.Jusqu'à présent, 1.111 personnes testées positives sont décédées en Suisse, soit 52 de plus en 24 heures. Ce total se réfère aux annonces des laboratoires et des médecins reçues par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) jusqu? à samedi matin. Ces chiffres peuvent légèrement diverger des données des cantons. Sur les 1071 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d? au moins une maladie préexistante. Les trois maladies préexistantes les plus fréquemment mentionnées étaient l'hypertension (64% des personnes décédées), les maladies cardiovasculaires (56%) et le diabète (27%). A ce jour, environ 216.400 tests ont été effectués, dont 15% étaient positifs. (Belga)