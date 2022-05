La Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et Francfort programmée le 10 août à Helsinki

Le Real Madrid et l'Eintracht Francfort disputeront la Super Coupe d'Europe le 10 août au stade olympique d'Helsinki en Finlande, a-t-on appris en marge de la finale de la Ligue des Champions de football samedi soir.Le Real Madrid, avec Thibaut Courtois héroïque, et Eden Hazard sur le banc, a battu Liverpool 1 à 0 pour décrocher sa 14e Ligue des Champions. Francfort a lui remporté l'Europa League à Séville en battant les Glasgow Rangers aux tirs au but. (Belga)