La Taskforce Vaccination n'exclut pas un rappel de vaccin général en 2022

Le fait que le Conseil supérieur de la Santé (CSS) ne voit pour l'instant aucun avantage à administrer une dose de rappel à la population dans son ensemble, ne signifie pas que cette idée soit totalement exclue pour autant. "Mais nous nous tenons compte du fait que cela sera peut-être à l'ordre du jour dans le courant du premier semestre 2022", explique Dirk Ramaekers, chef de la Taskforce VaccinationIl n'y a, selon le CSS, pour l'instant aucune preuve scientifique qui justifierait un rappel de vaccin généralisé pour toutes les personnes de moins de 65 ans. Mais cela ne veut pas dire pour autant que ce serait une mauvaise idée, selon la Taskforce. "Pendant la campagne de vaccination, nous avons toujours travaillé avec de nombreuses incertitudes", poursuit Dirk Ramaekers. "Nous devons continuer à communiquer clairement à ce sujet: la science peut apporter des réponses, mais elle n'a pas de boule de cristal". Le manque de connaissances scientifiques sur le bénéfice que présenterait une vaccination de rappel généralisée pourrait cependant être dissipée à l'avenir, selon ce raisonnement. Ainsi, l'évolution des admissions à l'hôpital et surtout le profil des personnes vaccinées admises sont analysés. "Sciensano s'y consacre pleinement pour l'instant", souligne Dirk Ramaekers. "Les personnes vaccinées admises sont pour l'instant très âgées et présentes des maladies sous-jacentes. Celles-ci semblent à nouveau constituer des facteurs de risque. Mais nous pourrions voir dans les mois à venir que des personnes de moins de 65 ans qui ont été vaccinées plus tard, sont également hospitalisées. Nous l'ignorons, nous avançons dans des sables mouvants d'un point de vue scientifique". (Belga)