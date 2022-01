La Tchéquie renonce à la vaccination obligatoire

Le gouvernement de République tchèque renonce à l'obligation de vaccination pour les personnes de plus de 60 ans, le personnel de santé, les policiers, les pompiers et le personnel militaire. La mesure devait entrer en vigueur le 1er mars, mais le nouveau gouvernement de centre-droit l'a abandonnée en raison des divisions sociales.Lorsque le gouvernement précédent a pris la décision en décembre, il n'était déjà pas certain que le nouveau gouvernement poursuive dans cette voie. Plusieurs partis gouvernementaux se sont prononcés contre l'obligation de vaccination. "Cela ne change pas notre position sur la vaccination, c'est sans doute le meilleur moyen de lutter contre le Covid-19", a déclaré le Premier ministre Petr Fiala. "Cependant, nous ne voyons aucune raison à la vaccination obligatoire, nous ne voulons pas approfondir les divisions dans la société." L'Autriche voisine doit devenir le premier pays européen à introduire une obligation de vaccination pour les plus de 18 ans à partir du mois prochain. Le parlement de Vienne devrait voter en ce sens cette semaine. (Belga)

