La tempête Bella a atteint le niveau 10 sur l'échelle de Beaufort aux Pays-Bas

La première tempête de l'hiver, baptisée Bella, a atteint le niveau 10 sur l'échelle de Beaufort en mer du Nord aux Pays-Bas. Le long de la côte, la tempête était de force 9. L'échelle de Beaufort compte 13 niveaux (de 0 à 12), le dernier étant considéré comme un ouragan.Le plus fort coup de vent a été mesuré à Texel avec de rafales de 116 km/h, indique le site météo Weeronline. Le code jaune a été décrété dans le nord des Pays-Bas et dans le Limbourg néerlandais. Bella a été la septième tempête officielle aux Pays-Bas en 2020. La dernière datait du 25 septembre. Les pompiers ont été sollicités un peu partout dimanche chez nos voisins du nord pour des toitures envolées, arbres arrachés et autres dégâts inévitables. (Belga)