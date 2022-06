La Turquie a frappé mercredi "un centre du PKK" en Irak

La Turquie a frappé mercredi en Irak un "centre du PKK où étaient rassemblés des dirigeants de haut niveau" du Parti des Travailleurs du Kurdistan, a rapporté jeudi la chaine de télévision officielle turque TRT Haber.Selon TRT Haber, qui ne cite pas sa source, Ankara a utilisé des "drones armés" pour viser un bâtiment "servant d'assemblée au PKK" au Sinjar, lors d'une opération menée conjointement par les renseignements et l'armée turcs, précise la chaine. Des "dirigeants de haut niveau" du PKK étaient en réunion au moment de la frappe et "six terroristes ont été neutralisés", a-t-elle ajouté. Interrogé par l'AFP, le ministère de la Défense a refusé de confirmer l'information. Bastion de la minorité yazidie, la région du Sinjar est sporadiquement la cible de bombardements conduits par la Turquie contre des bases du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe qui mène une insurrection contre l'Etat turc depuis 1984 et qu'Ankara considère comme "terroriste". La Turquie a lancé mi-avril dans le nord de l'Irak une nouvelle offensive, baptisée "Griffe refermée", qui vise, assure-t-elle, des bases et des camps d'entraînement du PKK. (Belga)

