La vaccination obligatoire n'est maintenant plus à l'ordre du jour, selon Vooruit

Pour Vooruit, le parti du ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke, la vaccination obligatoire en population générale contre le Covid-19 n'est maintenant plus à l'ordre du jour, annonce sa cheffe de groupe à la Chambre Melissa Depraetere. Pour les socialistes flamands, elle pourrait toutefois être un instrument utile si la pandémie reprend vigueur.Selon Mme Depraetere, l'obligation vaccinale "n'est pas un enjeu pour le moment, mais plusieurs experts ont indiqué qu'une poussée est encore possible et qu'il est souhaitable de pouvoir basculer rapidement". Frank Vandenbroucke a également évoqué à plusieurs reprises une "boîte à outils" qui doit être prête si le virus frappe à nouveau. La commission Santé de la Chambre procède en ce moment à plusieurs auditions afin d'évaluer l'opportunité de procéder à la vaccination obligatoire contre le Covid-19. Cette journée de mercredi est consacrée aux partenaires sociaux. La plupart des experts ont estimé que l'obligation vaccinale n'apportait aucune valeur ajoutée en ce moment, notamment en raison du taux de vaccination déjà élevé dans le pays. C'est désormais aussi la conclusion de Vooruit. (Belga)