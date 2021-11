La vaccination simultanément contre le Covid et la grippe désormais possible à Bruxelles

Depuis ce lundi 1er novembre, les Bruxellois qui se font vacciner contre le Covid-19 peuvent en même temps se faire vacciner contre la grippe dans les centres de vaccination de Molenbeek, Pacheco et Woluwe-Saint-Pierre, rappelle la Commission communautaire commune (Cocom). Cela n'est par contre pas possible au centre de vaccination de Forest.Concrètement, les personnes qui le souhaitent doivent apporter leur vaccin contre la grippe, qui sera injecté dans le bras gauche; le vaccin anti-Covid sera injecté dans l'autre bras de manière à faciliter le suivi des éventuels effets indésirables. La vaccination grippale ne peut être réalisée que lors d'une vaccination contre le Covid, insiste-t-on. "Cette synergie de vaccinations permettra aux citoyens d'être mieux protégés contre ces deux virus durant l'automne et l'hiver", souligne encore la Cocom dans un communiqué. (Belga)