La Venise du Nord prend soin de ses bâtiments historiques

La Ville de Bruges a adapté et élargi ses primes destinées aux citoyens souhaitant rénover un bâtiment historique, a fait savoir l'échevin de l'Aménagement du territoire, Franky Demon. Elle débloque ainsi un budget de 250.000 euros pour une prime supplémentaire en cas de rénovation complète de la façade.La Venise du Nord souhaite conserver ses édifices historiques autant que possible et de nombreuses restaurations sont nécessaires. Pour soutenir les propriétaires de ces demeures dans leur tâche de rafraîchissement, le système de primes sera étendu à partir du 1er septembre. Une nouvelle prime vient ainsi s'ajouter au subside Rénovation artistique, et sera destinée aux restaurations complètes de façades. L'incitant, pour un montant maximal de 6.000 euros, peut être accordé tant à des travaux de restauration de menuiseries extérieures historiques existantes qu'à la rénovation de menuiseries extérieures, s'inspirant d'un modèle historique. La Ville souhaite également aider les habitants à recevoir plus facilement une prime régionale pour la restauration de leur immeuble situé dans la zone Unesco. Quelque 200.000 euros sont prévus pour mettre sur pied un système de gestion devant rendre plus aisées les démarches des propriétaires de monuments protégés. (Belga)