La vice-championne du monde Dina Asher-Smith éliminée en demi-finales du 100 mètres

Dina Asher-Smith ne disputera pas la finale du 100 mètres féminin des Jeux Olympiques ce samedi sur le coup de 14h50 en Belgique. La Britannique, championne du monde du 200m et vice-championne du monde du 100 mètres à Doha en 2019, a terminé 3e de la première des trois séries. Avec le 4e temps restant, elle n'a pas été repêchée.La Jamaïcaine Shelly Ann Fraser-Pryce, double championne olympique du 100 m en 2008 et 2012, a signé le temps le plus rapide en 10.73 en remportant la 3e série. Elle a fait un peu mieux que sa compatriote Elaine Thompson-Herah, qui s'est imposée en 10.76 dans la première série tout en se relâchant à près de 25 mètres de la ligne. Elles seront les deux favorites à la médaille d'or, surtout en l'absence de l'Américaine Sha'Carri Richardson, contrôlée positive au cannabis avant les Jeux. Il n'y aura d'ailleurs qu'une seule représentante du Team USA en finale avec Teahna Daniels, repêchée au temps. Par contre, la Suisse a réussi la performance de placer deux athlètes avec Ajla del Ponte et Mujinga Kambundji. (Belga)

