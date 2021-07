La vigilance reste de mise, selon Zuhal Demir

Il est nécessaire de rester vigilant face aux pluies et aux orages attendus dans les jours qui viennent, a indiqué vendredi la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir.La ministre s'est toutefois voulue rassurante. La "Vlaamse Milieumaatschappij" (société flamande de l'environnement) a vidé les bassins d'inondation et il y a en principe une capacité suffisante pour faire face aux intempéries moins importantes que celles qui ont frappé le pays la semaine passée. La zone la plus à risque en Flandre se trouve le long du Démer à partir de Diest (Brabant flamand). Des mesures ont été prises pour réduire en cas d'urgence la pression sur les digues de ce cours d'eau. (Belga)

