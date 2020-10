La Ville de Bruxelles étend le périmètre d'interdiction de consommation de l'alcool en rue

Le périmètre de la zone d'interdiction de consommation d'alcool au coeur de la capitale sera étendu et en vigueur dans sa nouvelle configuration durant un an. Ainsi en a décidé lundi soir le conseil communal de la Ville de Bruxelles.Jusqu'ici, la zone d'interdiction s'étendait de la place De Brouckère à la Place Fontainas, en ce compris la Place de la Monnaie, les Halles Saint-Géry, la Bourse et leurs alentours. Mais la mesure a engendré un phénomène de déplacement de ce type de nuisance, si bien que le bourgmestre Philippe Close a proposé d'étendre, selon lui à regret, le périmètre jusqu'au canal et la Petite Ceinture côté nord, en ce compris la place Sainte-Catherine et ses environs. L'interdiction sera désormais en vigueur 24h sur 24 et plus seulement de 22h à 6h du matin. La consommation de boissons alcoolisées reste toutefois autorisée sur les terrasses dûment autorisées et dans la cadre de toutes manifestations commerciales, festives ou sportives dûment autorisées ou organisées par la Ville. Les contrevenants pourront se voir délivrer une amende administrative d'un montant pouvant aller jusqu'à 350 euros et à 350 euros supplémentaires en cas de récidive dans les 2 ans. (Belga)