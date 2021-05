La Ville de Charleroi inaugure la plateforme Arc-en-Ciel

La Ville de Charleroi a lancé officiellement lundi la plateforme Arc-en-ciel. Celle-ci travaillera les thématiques liées à la communauté LGBTQI+ et rendra, en tant que groupe consultatif, des avis au collège communal carolo.Différents types de représentants feront partie de cette plateforme, notamment ceux de la Maison Arc-en-Ciel, d'Unia, le référent "discriminations et délits de haine" au sein de la police de Charleroi ou encore des représentants de l'association Tels Quels. Deux axes particuliers seront au centre du travail de la plateforme : la lutte contre les discriminations à l'égard de la communauté LGTBQI+ et l'augmentation de sa visibilité. En marge de la conférence de presse annonçant la création de la plateforme, un passage à piétons aux couleurs arc-en-ciel a été inauguré. (Belga)

