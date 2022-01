La Ville de Charleroi progresse vers une gestion différenciée de ses espaces verts

La Ville de Charleroi est en train de mettre en place une gestion différenciée de ses espaces verts qui implique notamment d'entretenir ceux-ci selon des degrés différents d'intensité, a confirmé lundi la Ville.Depuis quelques mois, un bureau d'études cartographie les espaces verts carolos et spécifie pour chacun d'eux un niveau de gestion. Selon l'échelle à laquelle il se réfère, quatre niveaux existent, du plus intensif ou moins intensif. "Une aire de jeu réclame beaucoup d'entretien. A l'inverse, à certains endroits, il est bon de mettre l'accent sur la biodiversité et d'intervenir moins", a expliqué Patrick Timmermans, le conseiller "nature en ville" de la ville. Cette nouvelle approche épouse l'obligation pour les pouvoirs publics de se passer désormais de produits phytosanitaires. Elle s'accompagne également à Charleroi du choix de se passer désormais de fleurs annuelles dans les parterres communaux pour ne plus recourir qu'à des plantes vivaces. Au terme de la cartographie, des formations sont prévues pour la centaine d'agents communaux qui travaillent à la création et à l'entretien des espaces verts. Un plan de communication à l'adresse du grand public est également prévu. (Belga)