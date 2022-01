La Ville de Charleroi veut implanter le concept "Ask for Angela" contre le harcèlement

La Ville de Charleroi va tenter dans les prochains mois d'implanter le concept "Ask for Angela", qui permet aux femmes victimes de harcèlement d'alerter de leur situation à des commerçants, des tenanciers de cafés ou encore des employés d'espaces culturels, a annoncé lundi lors du conseil communal carolo Alicia Monnard, l'échevine carolo de l'Egalité des chances.L'implantation du dispositif a été évoquée, selon l'échevine, après différentes réunions de travail ayant pour thème le harcèlement dans l'espace public et groupant des associations, le policier de référence "discriminations et délits de haine" de la police de Charleroi et les échevinats carolos de l'égalité des chances et des fêtes. Pour l'heure, la Ville de Charleroi travaille, selon l'échevine, à mettre sur pied la formation qui sera proposée aux commerçants, aux tenanciers de cafés ou aux employés d'espaces culturels et devrait leur permettre de savoir de quelle façon réagir au mieux devant des victimes de harcèlement. Les commerces et les espaces culturels qui adhéreront au concept seront identifiés grâce à un autocollant. Celui-ci permettra aux victimes de harcèlement de savoir qu'elles peuvent s'y adresser. (Belga)

