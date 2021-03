La Ville de Gembloux lance un appel à projets dans le cadre de son budget participatif

La Ville de Gembloux a lancé mardi un appel à projets dans le cadre de son budget participatif. Une séance d'information a eu lieu en ligne et le budget débloqué est de 50.000 euros pour 2021.Les projets doivent porter sur l'amélioration de la cohésion sociale et des services aux personnes, la préservation et le développement du cadre ou l'intermodalité et les modes alternatifs à la voiture individuelle. Ils peuvent aussi concerner le soutien à l'agriculture et le développement d'une alimentation saine et durable ou encore le soutien au développement économique gembloutois, en valorisant les ressources et les atouts locaux. Le budget demandé ne doit pas dépasser 25.000 euros et les candidatures sont possibles jusqu'au 30 juin. Le comité de sélection analysera alors la recevabilité des différents projets. Ceux-ci seront ensuite soumis aux votes des citoyens qui compteront pour 60%. À l'issue de ce vote, les membres du comité établiront aussi leur classement qui comptera pour 40%. Les projets sélectionnés seront annoncés en octobre. (Belga)

