La ville de Hal va se doter de l'une des plus grandes fresques murales d'Europe

Une grande fresque recouvrira, début juillet, la façade d'un producteur de carton situé sur le chemin de halage entre Lembeek et Hal (Brabant Flamand). Avec 2.000 mètres carrés de surface, cette ?uvre murale se classera parmi les plus grandes d'Europe.Le graffiti sera réalisé par Treepack, un collectif d'artistes spécialisé dans la décoration d'espaces publics. L'?uvre a été entamée cette semaine avec l'aide de Gooze et Bozik, deux artistes russes connus dans le monde du street art. La fabrique de carton avait déjà donné son aval l'année dernière mais, en raison de la crise sanitaire, le projet avait été reporté. Notamment à cause de l'impossibilité pour les deux artistes russes de voyager jusqu'en Belgique en raison des restrictions de voyage. Grâce aux récents assouplissements, le travail a enfin pu commencer. L'?uvre s'intitulera "La forêt enchantée" et racontera l'histoire d'un garçon et d'une fille de Hal qui, se promenant le long de la Senne, voient chaque jour de nouveaux détritus. La jeune fille utilisera des bouts de déchets pour créer des oiseaux et, les jours suivants, de plus en plus d'animaux apparaitront alors que les rives seront, elles, beaucoup plus propres. L'objectif du collectif est d'utiliser cette fresque pour sensibiliser les gens à la beauté du quartier qui borde cette rivière et de montrer que le street art a sa place dans l'espace public. La fresque est une partie d'un projet plus large initié par la ville de Hal. "Nous travaillons dur pour améliorer les paysages et la région autour de la vallée de la Senne. À Hal, nous nous concentrons depuis un certain temps sur le graffiti, cette fresque s'inscrit donc parfaitement dans nos ambitions et contribuera à l'épanouissement de la ville", a soutenu le bourgmestre Marc Snoeck (Vooruit). (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.