La VUB privilégie aussi l'enseignement à distance

La Vrije Universiteit Brussel (VUB) privilégiera un enseignement à distance pour les cours de plus de cinquante étudiants, et ce afin de lutter contre la propagation du virus, a-t-elle annoncé dans un communiqué mercredi.Toutes les activités qui ne concernent pas l'éducation ou la recherche sont annulées ou reportées. Toutes les fêtes et cantus sont également annulés. La piscine de la VUB fermera aussi ses portes. Ces mesures vont s'appliquer jusqu'à la fin des vacances de Pâques. Le personnel, tant académique qu'administratif, devra privilégier autant que possible le télétravail. Si cela n'est pas possible, une distance physique minimale doit être maintenue, a fait savoir l'université qui a aussi prolongé la flexibilité des horaires de son personnel. Les voyages à l'étranger des étudiants, du personnel ou des professeurs doivent être évités. La VUB a aussi annoncé le report de plusieurs événements comme la remises des doctorats honorifiques ou encore la journée d'information du 22 mars. Une alternative numérique sera mise sur pied pour les élèves du secondaire afin qu'ils puissent malgré tout recueillir des informations pour leurs futures études. (Belga)