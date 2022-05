La Wallonie au chevet des kotteurs en matière de garantie locative (2)

La Wallonie lance une campagne à destination des étudiants kotteurs afin de mettre en avant les facilités qui leur sont accordées en matière de garantie locative, a annoncé mardi le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon (PS).Depuis 2021, quelque mille prêts à taux zéro ont été accordés par la Société wallonne du crédit social (SWCS). Avec sa campagne, la Wallonie veut rappeler aux étudiants qu'ils ont aussi droit à cette aide via des démarches administratives simplifiées sur le site web de la SWCS. En outre, le dispositif est adapté pour les candidats kotteurs. Leur bail peut être d'une durée de dix mois, plutôt qu'un an. Le montant de la garantie locative est aussi fixé à un maximum de trois mois avec un remboursement en 24 mois. La campagne de promotion concernant le prêt à taux zéro se poursuivra jusqu'en octobre. Déclinée sur les réseaux sociaux, en affichage, dans la presse, sur les bus et dans les gares, elle ciblera en particulier les étudiants. "Les discriminations dans l'accès au logement demeurent une réalité pour de nombreuses personnes aujourd'hui en Wallonie", a souligné Christophe Collignon. "Le dispositif de prêt à taux zéro doit permettre aux candidats-locataires de constituer leur garantie locative relative à un bail et aux propriétaires de disposer de la garantie quels que soient les candidats." "Cette mesure devrait aussi créer une bulle d'air pour les CPAS qui seront libérés d'une partie d'une mission budgetivore. En effet, certains ménages ne disposant pas d'une épargne de réserve leur permettant de monopoliser deux mois de loyer, en plus du montant du premier loyer, ne devront plus se tourner vers le CPAS." "Ce prêt doit également permettre aux étudiants qui suivent un cursus sur le territoire de la Région wallonne de pouvoir y accéder sans contrainte économique et/ou à leurs parents de lisser l'impact du coût du logement étudiant dans leur budget", a-t-il conclu. Trois principes importants font aussi partie intégrante du dispositif : celui-ci ne crée aucune altération de la relation contractuelle entre le bailleur et le locataire, l'invisibilité de l'octroi du prêt du côté du bailleur est garantie, et enfin le processus décisionnel se veut rapide. (Belga)

