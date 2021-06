La Wallonie crée 67 nouvelles places pour les femmes victimes de violences conjugales

Le gouvernement wallon a approuvé, jeudi, le résultat de l'appel à projets lancé fin mars dernier visant à augmenter le nombre de places d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants.Concrètement, un budget total de 460.000 euros a été dégagé pour renforcer 7 structures d'accueil, engager du personnel complémentaire et créer 67 places d'accueil d'ici fin 2021, que ce soit en créant effectivement de nouvelles places ou en pérennisant des places d'accueil temporaires créées pendant la crise sanitaire. "Cet appel à projets répond pleinement aux engagements pris au niveau national dans le cadre du plan intra-francophones 2020-2024 de lutte contre les violences faites aux femmes. Il offre aussi de nouveaux espaces de vie pour les femmes victimes de violences et leurs enfants dans des maisons d'accueil encore trop souvent saturées", a commenté la ministre wallonne en charge du Droit des femmes, Christie Morreale. (Belga)