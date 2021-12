La Wallonie dégage du budget en plus pour le nettoyage des cours d'eau et les déchets

Le gouvernement wallon a approuvé jeudi un budget supplémentaire conséquent pour dégager les déchets et les terres charriées à la suite des inondations de la mi-juillet. Le volume des déchets à gérer est en effet plus important qu'attendu initialement, communique le cabinet de la ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier.40 millions d'euros sont donc ajoutés au budget initial de 35 millions d'euros, spécifiquement pour la gestion des déchets. Une grande partie de cet ajout (20 millions d'euros) est destinée au nettoyage des lits des cours d'eau. C'est le Service Public de Wallonie qui coordonne ce travail, auquel participent la Défense et la Protection civile, précise le gouvernement wallon. Fin novembre, 20.000 tonnes de déchets avaient déjà été extraites des lits des cours d'eau, mais il en resterait selon les estimations "60.000 tonnes", "ainsi que 100.000 tonnes de boues d'atterrissement" à dégager. Il y a des terres polluées qu'il faut traiter, et également des déchets d'amiante-ciment (estimés à 50 tonnes) pour lesquels un marché public va être conclu. Une partie du budget (10 millions) supplémentaire est aussi destinée aux sites de stockage temporaire, dont l'impressionnant dépôt qui s'était installé sur l'A601. Une grosse partie de ses déchets avait été dégagée mais d'autres volumes sont venus s'y ajouter avec le nettoyage des habitations, constate le gouvernement wallon. (Belga)