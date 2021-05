La Wallonie relance la vaccination des plus de 65 ans

Après avoir successivement relancé la campagne de vaccination des personnes âgées de plus de 80 ans puis de 75 ans, la Wallonie étend à présent cette seconde chance aux plus de 65 ans, annonce mercredi la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale. Cette campagne intitulée "Re Vax 65+" a commencé ce mardi 4 mai après-midi et durera une dizaine de jours.Les centres de vaccination de Wallonie vaccinent actuellement les personnes de 65 ans et plus ainsi que celles, plus jeunes, mais à risque en termes de santé (comorbidités). Toutes les invitations à la vaccination pour les personnes de plus de 65 ans ont désormais été envoyées, soit près de 610.000 convocations, est-il précisé dans un communiqué. Concrètement, les Wallons de 65 ans et plus qui hésitaient, ont souhaité attendre un peu avant de se faire vacciner, ont égaré leur code ou l'ont laissé se périmer ou encore qui n'auraient pas reçu le courrier qui leur était destiné, etc. qui souhaitent se faire vacciner sont invités à appeler le numéro gratuit 0800/45.019. Un rendez-vous dans un centre de vaccination leur sera rapidement donné, assure la ministre. (Belga)