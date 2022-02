La Wallonie s'attaque à l'insertion professionnelle des publics les + éloignés de l'emploi

Le gouvernement wallon a décidé, dans le cadre de son plan de relance, d'activer deux mesures pour améliorer l'insertion socioprofessionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Les Missions Régionales pour l'Emploi (MIRE) vont ainsi être renforcées et la mesure d'aide à l'emploi "Tremplin 24 mois+", élargie.Les Missions Régionales pour l'Emploi, qui accompagnent individuellement et réinsèrent un public éloigné de l'emploi, proposeront désormais un accompagnement personnalisé plus complet pour le chercheur d'emploi. Leur collaboration avec le Forem sera également accentuée. Un budget de 2,5 millions d'euros est prévu dans le cadre du Plan de relance pour concrétiser cette réforme, indique jeudi le gouvernement. Parallèlement, la ministre wallonne de l'Emploi, Christie Morreale, vient d'élargir et de pérenniser la mesure "Tremplin 24 mois+" pour augmenter le taux d'emploi des personnes éloignées du marché du travail et répondre aux besoins de recrutements des employeurs. Initialement développée dans le cadre de la crise sanitaire et réservée à certains secteurs fortement impactés (maisons de repos, horeca, accueil de l'enfance, commerces de proximité?), la mesure - qui propose une prime de 1.000 euros pour un équivalent temps plein lors de l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé depuis plus de 24 mois - a été étendue, depuis le 1er janvier 2022, à tous les employeurs privés, publics et associatifs. Environ 1.200 postes à temps plein peuvent bénéficier de ce dispositif jusqu'à la fin 2022, selon l'exécutif. "Après la vaste réforme du Forem pour améliorer l'accompagnement des chercheur.euse.s d'emploi et les aider à décrocher un job, après également la réforme des Aides à la Promotion de l'Emploi (APE) qui a pérennisé plus de 65.000 emploi dans le secteur non-marchand et les pouvoirs locaux, la Wallonie veut aujourd'hui booster la mise à l'emploi des publics fragilisés et les plus éloignés de l'emploi avec ces deux nouvelles mesures d'aides", a commenté la ministre Morreale. (Belga)