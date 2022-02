La Wallonie suspend les licences d'exportation des biens à double usage vers la Russie

Le gouvernement wallon décide à son tour de suspendre les licences d'exportation des biens à double usage à destination de la Russie, annonce le cabinet du ministre-président Elio Di Rupo dans un communiqué.Les biens à "double usage" sont des biens conçus à des fins civiles mais susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire. La Wallonie n'exporte aucune arme à la Russie en respect de l'embargo de l'Union européenne décrété en 2014 à la suite du conflit en Crimée, rappelle l'exécutif régional. Le gouvernement wallon réévaluera la situation "à la lumière de sanctions supplémentaires qui seraient décidées dans les prochaines heures au niveau européen", poursuit le ministre-président. La Wallonie s'ajoute ainsi aux deux autres Régions du pays, la Flandre et Bruxelles, qui avaient, plus tôt dans la journée, déjà annoncé une telle suspension avec effet immédiat et à durée indéterminée. (Belga)