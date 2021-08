Ladies European Tour - Classement final Aramco Team Series

1. Team Buhai (AfS) -35 (Gagne en barrage avec un par lors du trou supplémentaire); 2. Team Strom (Suè) -35; 3. Team Hull (Ang) -34; 4. Team Macdonald (Eco) -33, Team Pace (AfS) -33; 6. Team Lampert (All) -31; 7. Team Schober (Aut) -30, Team Koivisto (Fin); 9. Team Johnson (Ang) -29, Team Hedwall (Suè) -29, Team Law (Ang) -29Individuele eindstand: 1. Alison Lee (USA) 201=65-65-71 -15; 2. Ashleigh Buhai (AfS) 206=69-69-68; 3. Karolin Lampert (All) 209=68-69-72; 4. Stephanie Kyriacou (Aus) 210=67-71-72; 5. Charley Hull (Ang) 211=65-75-71; 6. Bronte Law (Ang) 212=7069-73; 7. Johanna Gustavsson (Suè) 213=67-72-74, Tiia Koivisto (Fin) 213=69-69-75, Georgia Hall (Ang) 213=72-68-73, Muni He (Chi) 213=74-68-71 (Belga)

