Ladies European Tour - De Roey passe le cut in extremis en Italie

Malgré une très mauvaise première journée vendredi, Manon De Roey est parvenue à inverser la tendance samedi afin de se qualifier pour la phase finale du Ladies Italian Open, un tournoi de golf du Ladies European Tour doté de 200.000 euros, disputé sur le parcours de Margara, samedi à Fubine en Italie.L'Anversoise de 29 ans a rendu une carte de 72 coups, égalant le par, après quatre birdies pour autant de bogeys. Manon De Roey, 55e, accuse 11 longueurs de retard sur la joueuse amateur française Lucie Malchirand. Classement après le 2e tour (par 72) : 1. Lucie Malchirand (Fra) am. 137=66-71 -7 2. Gabriella Cowley (Ang) 138=67-71 3. Maria Hernandez (Esp) 139=71-68 . Lejan Lewthwaite (AfS) 139=68-71 5. Tvesa Malik (Ind) 140=74-66 . Carolina Melgrati (Ita) am. 140=71-69 7. Sanna Nuutinen (Fin) 141=72-69 . Tonje Daffinrud (Nor) 141=71-70 . Roberta Liti (Ita) 141=71-70 . Olivia Cowan (All) 141=71-70 . Chloe Williams (PdG) 141=70-71 . Sarah Schrober (Aut) 141=70-71 . Stephanie Kyriacou (Aus) 141=69-72 . Eleanor Givens (Ang) 141=66-75 55. Manon De Roey (Bel) 148=76-72 (Belga)

