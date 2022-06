Ladies European Tour - Emma Spitz et Nicole Broch Estrup partagent la tête en République tchèque

L'Autrichienne Emma Spitz et la Danoise Nicole Broch Estrup occupent conjointement la tête de l'Open de République tchèque de golf féminin, une épreuve du Ladies European Tour dotée de 200.000 euros, à l'issue du 2e tour disputé sur le parcours du Royal Beroun Golf Club, samedi en République tchèque.Spitz, une joueuse amateure, a rendu une carte de 67 (-5) et Broch Estrup a rallié le club house après 66 coups (-6). Le duo compte, à l'entame du dernier tour, un coup d'avance sur un duo tchèque composé de l'amateure Jana Melichova et Klara Spilkova. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.