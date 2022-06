Ladies European Tour - Lee-Anne Pace prend la tête en Italie

Avec un deuxième tour en 67 coups, Lee-Anne Pace a pris la tête du Ladies Italian Open de golf (Ladies European Tour/200 000 dollars) vendredi.La Sud-Africaine de 41 ans, qui compte 23 victoires à son palmarès, a réalisé un deuxième tour en 67 coups à Fubine, en Italie, après sept birdies et un double bogey. Pace, qui a remporté le South African Women's Open plus tôt cette année pour la cinquième fois de sa carrière, a un coup d'avance sur un trio composé des Italiennes Roberta Liti et Carolina Melgrati et de la Suissesse Morgane Metraux alors qu'il reste un tour à jouer. (Belga)