Lahsene Bouchikhi et Lisa Rooms champions nationaux du 10.000 m

Les athlètes Lahsene Bouchikhi et Lisa Rooms ont remporté les titres de champion et championne de Belgique du 10.000 m, samedi à Malmédy.Bouchikhi a dominé sans partage bouclant les 25 tours de piste en 29:09.96, à 24 secondes toutefois de son record personnel. Il lui faut courir en 28:15.00 s'il veut disputer l'épreuve à l'Euro de Munich (15-21 août). Il a cependant déjà réussi les minima sur le marathon. Pierre Denays a pris la 2e place en 30:10.24, et Valentin Poncelet la 3e en 30:12.54. Le titre féminin a été plus disputé. Rooms, qui débutait sur la distance, a émergé en 33:20.50. Nina Lauwaert a dû se contenter de la 2e place en 33:24.87 devant Chloé Herbiet 3e en 33:25.95. Le temps limite pour l'Euro est fixé à 32:20.00. (Belga)