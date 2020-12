Lancement d'une campagne nationale de financement participatif pour soutenir les artistes

Les associations belges sans but lucratif L'Union des artistes et Artists United ont lancé la campagne de financement participatif "Les artistes du cœur - Een hart voor kunstenaars" afin de soutenir les acteurs du secteur culturel, annoncent-elles mardi dans un communiqué. Cette campagne nationale permettra d'alimenter un fonds d'urgence pour les artistes et les techniciens qui se trouvent actuellement dans l'incapacité d'exercer leur métier.La levée de fonds durera 45 jours et permettra de recueillir les dons des particuliers à partir de 1 euro. Elle a pour objectif de récolter 100.000 euros. L'initiative vise toutes les disciplines, qu'il s'agisse de théâtre, de chorégraphie, d'arts du cirque et de la rue, de conte, de musique, d'audiovisuel et de cinéma, de littérature, de musique classique ou contemporaine, ou encore d'arts plastiques, précise les ASBL. Le fonds d'urgence permettra par exemple de payer l'assurance d'un instrument, les mensualités pour un violoncelle, le loyer d'une salle de répétition, ou des séances de studio, mais aussi des factures d'énergie, la réparation d'une chaudière, des factures de téléphone et d'internet. Pour la seconde fois depuis mars, le secteur culturel, soit 250.000 travailleurs, est à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. Les dossiers de demandes d'aides peuvent être envoyés à l'Union des Artistes/Artists United via un formulaire en ligne (uniondesartistes.be/document/lancement-du-fonds-sparadrap/). Les deux associations ont déjà distribué plus de 300 aides aux artistes et aux techniciens du spectacle sous la forme d'aides au logement (60%), d'aides pour des projets artistiques (20%), d'aides au paiement de factures énergétiques (15%) et d'aides au paiement de factures de téléphone et de connexion internet (5%). (Belga)

