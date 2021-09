Lancement de l'opération "Le feu n'est pas toujours votre pire ennemi" auprès des pompiers

Le SPF Intérieur a annoncé lundi le lancement de la campagne de prévention "Le feu n'est pas toujours votre pire ennemi !", adressée aux pompiers et aux zones de secours et axée sur trois risques professionnels autres que le seul danger évident des flammes, à savoir les risques liés à la santé du fait des substances toxiques, la gestion de l'agressivité et le maintien en forme."Durant leurs interventions, les pompiers peuvent être exposés à un certain nombre de risques professionnels. Certains sont opérationnels, d'autres concernent leur santé et leur sécurité. Avec cette campagne, nous voulons sensibiliser les pompiers et les encourager à respecter les procédures établies", a ainsi expliqué la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, citée dans le communiqué. Concrètement, la campagne se divise en trois volets. Le premier concerne les règles d'hygiène à respecter durant et après les interventions, mettant en exergue la nécessité de nettoyer en profondeur tenues et matériels de secours utilisés, et ce afin de réduire le temps d'exposition aux substances nocives. La deuxième étape de la campagne, prévue pour le 1er octobre, se focalisera sur le fait de former les pompiers à la gestion de l'agressivité et de signaler systématiquement les interventions durant lesquelles se déroule une agression. Ce thème fait écho à la campagne grand public "Respect mutuel" lancée fin août par le SPF Intérieur, visant à promouvoir la relation entre les citoyens et les différents métiers de la sécurité. Enfin, le dernier volet sera lancé le 2 novembre et portera sur l'importance de rester en forme physiquement pour éviter les blessures et les accidents lors des interventions qui se passent souvent dans des conditions difficiles, et avec des équipements lourds. L'opération "Le feu n'est pas toujours votre pire ennemi !" est le fruit d'une collaboration nationale entre le Réseau wallon des zones de secours (ReZonWal), le service d'incendie de Bruxelles et le Netwerk Brandweer, ainsi que les organisations syndicales représentatives. (Belga)