Lancement des vélos électriques Dott à Bruxelles

L'opérateur de micro-mobilité franco-néerlandais DOTT a déployé ce lundi matin ses premiers vélos électriques dans les 19 communes de Bruxelles. Ils seront au nombre de 2.000 d'ici la fin de l'année.Dott a fait son entrée le 28 janvier 2019 dans la capitale belge avec quelque 400 trottinettes électriques dispersées dans cinq communes. Elles sont désormais plus de 3.000 accessibles sur l'ensemble du territoire de la région. Les utilisateurs de l'application pourront dès ce lundi choisir entre les vélos et les trottinettes de la marque. L'entreprise a souhaité étendre sa gamme de véhicules pour renforcer l'intermodalité entre les transports non émetteurs de CO2. "Le lancement de notre vélo électrique marque une évolution de notre activité", explique Maxim Romain, cofondateur et directeur opérationnel de Dott. "Avec plus d'options, nous espérons encourager les Bruxellois à utiliser un mode de déplacement respectueux de l'environnement afin d'aider à décongestionner la ville et la rendre toujours plus agréable". Les vélos électriques de Dott sont équipés de lumières, de réflecteurs et d'un panier. Ils peuvent atteindre une vitesse de 25 km/h. Hors forfaits, les prix des trajets seront identiques à ceux des trottinettes, à savoir 1 euro pour le déblocage, 20 cents par minute. Bruxelles est la troisième ville à recevoir les vélos électriques de Dott, dans la foulée des récents lancements à Paris et Rome. Suivront prochainement Londres, Cologne et d'autres villes européennes. (Belga)