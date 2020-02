Lancement du festival Bright Brussels sur une tonalité verte

Le coup d'envoi de la 5e édition du festival des lumières "Bright Brussels, Festival of Light" a été donné ce jeudi soir. Il illuminera les soirées de la capitale jusqu'à dimanche. L'édition précédente avait attiré plus de 180.000 visiteurs. Le parcours a été agrandi par rapport à l'année dernière.La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt a appuyé sur le buzzer, qui a allumé l'installation "Whale Ghost" au coeur du piétonnier. En montrant la danse du fantôme d'une baleine, elle invite le public à réfléchir sur l'extinction des espèces. La ministre a ensuite pris le départ de la Bright bike parade, qui est passée devant 12 installations lumineuses sur les 19 en place. Pour la première fois cette année, Greenpeace a participé au festival en proposant un vidéo mapping de l'Antarctique rue des Minimes. Les oeuvres lumineuses sont composées d'ampoules LED. La consommation énergétique de chacune des installations est équivalente à celle d'une machine à laver. Le mapping le plus monumental est celui réalisé sur la porte de Hal où sont projetées des oeuvres du peintre Bruegel. Par ailleurs, l'église Notre-Dame du Sablon est décorée par un procédé d'illumination architectural polychromatique et une installation lumineuse met en scène l'architecture de style gothique de l'église Notre Dame de la Chapelle. Différentes extras s'ajoutent au programme. Des bals aux Lampions seront ainsi donnés sur la place d'Espagne. (Belga)

