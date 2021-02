Lancement en Inde d'Amazonie 1, le premier satellite 100% brésilien

Le premier satellite 100% brésilien, Amazonie 1, qui fournira des données sur la déforestation, a été lancé dimanche en Inde, a annoncé l'Institut national de recherches spatiales (INPE).L'INPE a annoncé "le succès du lancement d'Amazonie 1, à 01H54 (05H54 HB) ce dimanche depuis le centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota en Inde". Amazonie 1 sera le troisième satellite à rejoindre le système DETER, programme de surveillance de la déforestation en temps réel de la forêt amazonienne brésilienne de l'INPE. "Amazonie 1 fournira des images pour la surveillance de l'environnement et de l'agriculture sur tout le territoire brésilien (...). Il servira également à surveiller la région côtière, les réserves en eau, les désastres environnementaux, entre autres applications", a détaillé l'INPE qui a travaillé durant huit ans au développement du satellite national. Amazonie, 1.637 kilos pour 44,4 mètres, transmettra des images tous les cinq jours. "Production nationale, conception nationale, utilisation nationale", s'est félicité le ministre des Sciences et de la technologie, Marcos Pontes, sur les réseaux sociaux à la veille du lancement. La forêt amazonienne brésilienne a perdu 8.426 km2 en 2020 à cause de la déforestation. Bien que ce chiffre soit de 8% inférieur à celui de l'année précédente, il reste extrêmement préoccupant de l'avis des spécialistes qui mettent en cause la politique du président d'extrême droite Jair Bolsonaro. L'INPE reçoit chaque jour des images en basse résolution des satellites, sur le défrichement des forêts, l'expansion de l'agriculture et l'utilisation des terres, et peut, très rapidement, alerter la police sur des activités suspectes. (Belga)