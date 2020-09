Large succès pour Thomas Vermaelen avec le Vissel Kobe

Le Vissel Kobe s'est imposé 4-0 face à Sapporo samedi lors de la 19e journée de J-League, le championnat japonais de football. Thomas Vermaelen était titulaire et a joué 89 minutes.Furuhashi (19e et 62e), Goke (45e) et Oda (90e) ont inscrit les buts de la rencontre. Au classement, Kobe occupe la dixième place avec 26 points. (Belga)