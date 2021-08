Lars Forster titré chez les messieurs, Jens Schuermans 22e, Pierre De Froidmont 32e

Le Suisse Lars Forster a remporté la médaille d'or du cross-country élite messieurs des championnats d'Europe de mountainbike dimanche à Novi Sad en Serbie. Il a devancé le Danois Sebastian Fini Carstensen de deux secondes et son compatriote Filippo Colombo de trois secondes.Côté belge, Jens Schuermans s'est classé 22e et premier Belge à 2:41 de Forster. Pierre De Froidmont a lui terminé à la 32e place à 4:24 du Suisse. Champion olympique en titre, Tom Pidcock était absent car il est présent sur le Tour d'Espagne avec Ineos Greandiers. Chez les dames, la Française Pauline Ferrand-Prévôt a conservé son titre en devançant les Néerlandaises Anne Terpstra, 2e à 1:19. et Anne Tauber, 3e à 1:39. Githa Michiels, 38 ans, a pris une belle 7e place à 2:18 de la Française. (Belga)