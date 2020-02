Laurens Sweeck décroche son sixième succès de la saison

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) a remporté dimanche à Oostmalle le Prix de clôture, la dernière classique de cyclocross de la saison. Le champion de Belgique s'est échappé dans le dernier tour pour s'imposer devant Toon Aerts (Telenet Baloise Lions). Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) a complété le podium.Sweeck décroche son sixième succès de la saison après ses victoires à Eeklo, Waterloo, Pelt, au championnat de Belgique à Anvers et à Middelkerke. Chez les dames, la Néerlandaise Annemarie Worst (777) a enlevé sa 11e victoire de la saison. Elle a devancé ses compatriotes Denise Betsema et Inge van der Heijden. La championne de Belgique Sanne Cant s'est classée quatrième. Les Masters de Waregem, comptant pour les Rectavit Series, est au programme mercredi. (Belga)