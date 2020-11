Laurens Sweeck et Ceylin del Carmen Alvarado s'imposent à Louvain

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) a remporté la 4e manche de l'Ethias Cross samedi à Louvain. Le champion de Belgique a devancé Toon Aerts dans un sprint à deux, privant Aerts d'une 3e victoire d'affilée à Louvain et d'un 3e succès de rang dans l'Ethias Cross après Kruibeke et Beringen. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) a pris la 3e place, devant son coéquipier le champion d'Europe Eli Iserbyt.Chez les dames, c'est la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) qui s'est imposée. La championne du monde et d'Europe a battu dans un sprint à deux sa compatriote Denise Betsema, Lucinda Brand venant compléter un podium 100 % néerlandais. Première Belge, Laura Verdonschot a pris la 10e place. La 5e des huit manches de l'Ethias Cross aura lieu le 22 décembre à Essen. (Belga)