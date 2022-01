Laurens Sweeck s'impose au sprint devant Toon Aerts à Hamme

Laurens Sweeck a remporté samedi le cross du Flandrien de Hamme, théâtre de la 6e des huit manches du Trophée X2O de cyclocross. Le coureur de Pauwels Sauzen-Bingoal s'est imposé dans un sprint à deux devant Toon Aerts, tandis qu'Eli Iserbyt a pris la 3e place à 5 secondes.Le Néerlandais Lars Van der Haar prend la 4e place à 19 secondes et le Britannique Tom Pidcock la 5e à 33 secondes. Ce dernier était en tête de la course lorsqu'il a chuté dans un virage dans le dernier tour, voyant s'envoler ses chances de victoire. Toon Aerts est en tête du classement général avec 4:42 d'avance sur Iserbyt et 8:36 sur Michael Vanthourenhout. Chez les dames, la Néerlandaise Lucinda Brand l'a emporté en solitaire devant ses compatriotes Shirin Van Anrooij et Denise Bestema. La championne du monde profite de sa victoire, sa 17e de la saison, pour prendre la tête du classement général. Première Belge, et première non-Néerlandaise, Sanne Cant s'est classée 7e, juste devant Marion Robert-Riberolle. Joran Wyseure s'est imposé chez les espoirs, devant le Britannique Cameron Mason et Gerben Kuypers. Thibau Nys, de retour à la compétition après sa chute aux championnats de Belgique à Middelkerke, a pris la 5e place. Les deux dernières manches du Trophée X2O sont prévues après les Mondiaux, qui se tiendront la semaine prochaine aux États-Unis. La 7e manche se tiendra le 6 février à Lille, tandis que le cross de Bruxelles ponctuera la saison le 13 février. (Belga)