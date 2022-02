Laurens Sweeck vainqueur pour la troisième fois de suite à Oostmalle

Laurens Sweeck a remporté le Prix de Clôture dimanche à Oostmalle. C'est la troisième fois de rang que le Belge de 28 ans remporte la dernière course belge dans les labourés de la saison.L'ancien champion de Belgique s'est imposé au terme d'un solo d'une vingtaine de minutes. Jens Adams a terminé deuxième, juste devant Thibau Nys. Tom Meeusen et Daan Soete ont complété le top 5 alors qu'Eli Iserbyt a dû abandonner après une chute. Cette saison, le pensionnaire de la formation Pauwels Sauzen - Bingoal avait déjà remporté le Kermiscross d'Ardoye, le GP de Louvain, le Flandriencross de Hamme et le Parkcross de Maldegem. (Belga)