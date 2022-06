Lavrov met en garde contre l'envoi à l'Ukraine d'armes à longue portée

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a mis en garde lundi les pays occidentaux contre les livraisons à Kiev d'armes à longue portée, prévenant que plus les forces ukrainiennes recevront ces armes, plus loin la Russie les repoussera."Plus les armes à longue portée que vous livrerez seront performantes, plus nous repousserons loin de notre territoire les lignes" ukrainiennes, a déclaré M. Lavrov durant une conférence de presse. Dimanche, le président russe Vladimir Poutine a prévenu que Moscou frapperait de nouvelles cibles si les Occidentaux fournissaient des missiles à longue portée à l'Ukraine, jugeant que les livraisons d'armes actuelles visaient à "prolonger le conflit". Ces déclarations interviennent quelques jours après que les Etats-Unis ont annoncé leur décision de livrer à l'Ukraine des lance-roquettes multiples Himars (High Mobility Artillery Rocket System) d'une portée d'environ 80 km. Les experts militaires soulignent que cette portée est légèrement supérieure à celle des systèmes analogues russes, ce qui permettrait aux forces de Kiev de frapper l'artillerie adverse en restant hors d'atteinte. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a en outre indiqué sur Twitter s'être entretenu lundi au téléphone avec le Premier ministre britannique Boris Johnson "d'un nouveau package renforcé" d'assistance militaire britannique. (Belga)