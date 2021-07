Le bal national aura lieu à Bruxelles sous des allures de cabaret

La 19e édition du bal national aura lieu le 20 juillet au soir, de 20h00 à minuit, mais les quelque 2.250 spectateurs devront être attablés sur la place du Jeu de Balle à Bruxelles (places soumises à réservation) ou aux terrasses des cafés qui l'entourent. Le 10e Resto national sera également organisé sur réservation le 21 juillet de 18h00 à 22h00 pour 780 convives répartis sur 130 tables."On revient tout doucement à une vie normale", s'est réjoui le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close. "Cette année, il n'y aura pas toute la fête autour du défilé, ni de feu d'artifice, mais on espère que ce sera la dernière année. On veut pouvoir revivre, alors vaccinez-vous sans plus vous poser de questions. (...) Le 19e bal national aura lieu sur réservation. Cela nous semblait extrêmement important de montrer que quelque chose allait se passer. La fête nationale est très importante, mais le bal national est aussi devenu une tradition. Ce sera un moment de retrouvailles". Carine Verstraeten, secrétaire générale du Syndicat d'Initiative de Bruxelles, a expliqué lors de la conférence de présentation de mardi matin avoir pensé à réaliser une version amoindrie de la Fête au parc respectant la limitation sanitaire fédérale des 2.500 personnes avant d'y renoncer, les services publics se devant d'être exemplaires par rapport aux restrictions pour combattre la pandémie. Le Bal national se terminera une heure plus tôt qu'à l'accoutumée. La programmation a été voulue chantante avec la diva flamande des années 80 Wendy Van Wanten, un hommage rendu par Ludovic Tournay au répertoire de Claude François, puis une reprise des hits des années 60 à 80 par Alec Mansion et Thom Dewatt qui sera suivie par des grands succès flamands interprétés par Boma & De Slagerparade. La soirée se refermera avec le groupe The Planes. "Il nous tient à coeur que l'événement reste populaire", a remarqué l'organisateur Frank Anthierens. "Il ne sera pas interdit de se lever pour se dégourdir les jambes, mais il faudra rester près de sa table". La limite de fréquentation a été fixée à 2.250 personnes, afin que chaque spectateur soit assuré de trouver une place assise. Au centre de la place, 149 tables de 6 personnes pourront accueillir 894 personnes sur réservations préalables. Le service se fera à table. Les réservations ont été ouvertes lundi sur le site internet de l'événement et il ne restait qu'une vingtaine de places mardi matin. Des tables seront encore accessibles sur concours. Les organisateurs appellent les personnes intéressées à regarder à distance le spectacle qui sera retransmis par les télévisions locales Bruzz et BX1. Pour le Resto national, la moitié des places ont été vendues. Les repas coûtent 25 euros par personne, mais l'argent récolté permettra de proposer à 1 euro une centaine de moules-frites pour les personnes à petits revenus. Les Mignonnettes, une fanfare et le club des Moustaches de Bruxelles assureront l'animation aux côtés de la chorale d'enfants "Singing Molenbeek" et de l'orchestre populaire de chansons françaises "Rita et les Martins". (Belga)

