Le Beerschot et La Gantoise se quittent dos-à-dos

Le Beerschot et La Gantoise n'ont pas réussi à se départager (1-1) dans un match de la 30e journée de Jupiler Pro League, avancée après le report des 16es de finale de la Coupe de Belgique aux 2 et 3 février, dimanche. Un penalty de Kums (42e) pour les Gantois a répondu au but d'ouverture de Coulibaly (23e).Le Beerschot prenait le meilleur départ dans la rencontre et bénéficiait d'un penalty après huit minutes pour une faute sur Holzhauser. L'Autrichien voulait se faire justice lui-même mais son envoi était détourné par Bolat. Ce n'était que partie remise pour les Anversois qui ouvraient finalement le score via Coulibaly, à la conclusion d'une belle action collective (23e). Ce sont ensuite les Gantois qui se montraient les plus dangereux mais Depoitre ne parvenait pas à tromper à Vanhamel. En fin de première période, les Buffalos héritaient d'un penalty, transformé par Kums (42e), après une faute de main de Frans dans le rectangle. En seconde période, les occasions se faisaient plus rares et c'est Gand qui se montrait le plus entreprenant. Bukari pensait avoir donné l'avantage aux Buffalos en prolongeant une frappe de Kums au fond des filets mais l'attaquant ghanéen était signalé hors-jeu (70e). Au classement, le Beerschot prend provisoirement la sixième place avec 29 unités tandis que La Gantoise fait du surplace en restant onzième avec 26 points. (Belga)

