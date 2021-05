Le Bélarus a agi "légalement" en déroutant l'avion, affirme Loukachenko

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a affirmé avoir agi "légalement" en déroutant un avion civil sur Minsk après une alerte à la bombe, rejetant l'accusation d'avoir détourné le vol pour arrêter un opposant."J'ai agi légalement en protégeant les gens", a-t-il déclaré, selon l'agence d'État Belta. M. Loukachenko a ajouté que l'accuser d'avoir envoyé un avion de chasse MiG-29 pour forcer l'atterrissage du vol Ryanair était un "mensonge". Il a également dénoncé des "attaques" franchissant "des lignes rouges" en réponse au tollé international suscité par le déroutage d'un avion vers Minsk, à bord duquel un opposant a été arrêté. "Nos adversaires de l'étranger et à l'intérieur du pays ont changé leurs méthodes pour attaquer notre État. Ils ont franchi une multitude de lignes rouges, dépassant les limites de l'entendement et de la morale humaine", a-t-il soutenu lors d'un discours devant des élus et autres hauts responsables du régime. Dimanche, un avion de Ryanair qui effectuait un vol entre Athènes et Vilnius a été forcé d'atterrir au Bélarusse à la suite d'une alerte bombe qui s'est ensuite révélée fausse. Un opposant au régime du président Loukachenko, dont la réélection est contestée, a été interpellé à Minsk avec sa compagne, Sofia Sapéga, à leur descente de l'appareil. Roman Protassevitch, 26 ans, est un ancien rédacteur en chef de l'influent média d'opposition Nexta, qui a joué un rôle clé dans l'organisation d'un mouvement de protestation historique contre Alexandre Loukachenko, en 2020. Les pays occidentaux et l'opposition ont fermement dénoncé cet incident, accusant Minsk de "piraterie", voire de "terrorisme" d'État, pour arrêter un militant. (Belga)