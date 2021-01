Le bilan de l'explosion due au gaz passe à 4 morts

Le bilan de l'énorme explosion due à une fuite de gaz qui a ravagé mercredi un immeuble du centre de Madrid est passé à quatre morts après le décès dans la nuit d'un prêtre gravement blessé, ont annoncé jeudi matin les autorités religieuses.Ce religieux de 36 ans, qui avait été ordonné prêtre en juin, était l'un des onze blessés recensés mercredi après cette déflagration qui a détruit un immeuble appartenant à une paroisse et où habitaient des prêtres dans une rue du centre de la capitale espagnole. Ce jeune prêtre "avait été transféré à l'hôpital en raison de ses blessures" et y est décédé "peu après 1 heure 30 du matin", a indiqué l'archevêché de Madrid dans un communiqué. Deux hommes qui marchaient dans la rue et une personne qui réparait une chaudière dans l'immeuble ont également été tués par l'explosion, selon les autorités, qui avaient initialement annoncé à tort qu'une femme de 85 ans figurait parmi les victimes. Elles avaient aussi fait état d'un disparu qui s'est avéré au final être l'une des personnes tuées. Le ministère bulgare des Affaires étrangères a précisé, pour sa part, que l'une de ces victimes était un Bulgare de 47 ans. Six étages du bâtiment ont été soufflés et la façade a été complètement éventrée par la violence de l'explosion. Personne n'a toutefois été blessé dans la résidence pour personnes âgées et l'établissement scolaire jouxtant l'immeuble détruit. (Belga)