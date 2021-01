Le bilan du tremblement de terre s'alourdit à 91 décès

Le bilan des morts dans le tremblement de terre en Indonésie sur l'île de Célèbes, d'une magnitude de 6,2, s'est alourdi à 91, a annoncé jeudi l'agence nationale de gestion des désastres.Plus de 1.100 personnes ont été blessées après le tremblement de terre survenu vendredi, 253 sont dans un état grave et trois sont toujours portées disparues, a déclaré le porte-parole de l'agence Raditya Jati. Tous les décès ont été rapportés dans les districts les plus touchés de Mamuju et Majene, a-t-il ajouté. Le président Joko Widodo s'est rendu cette semaine à Mamuju et dans les zones touchées par les inondations soudaines du sud du Kalimantan, promettant une aide rapide aux victimes. (Belga)