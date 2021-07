Le bilan grimpe à 103 morts en Allemagne

Le bilan des intempéries dévastatrices en Allemagne a encore grimpé, dépassant le seuil de la centaine de victimes avec 103 morts, ont annoncé vendredi les autorités."Nous avons à l'heure actuelle 60 morts" dans la seule région de Rhénanie-Palatinat, l'une des plus touchées par les inondations, a annoncé la cheffe de son gouvernement régional, Malu Dreyer, ce qui porte le bilan national à 103 décès. La situation s'est encore aggravée avec un important glissement de terrain dans une localité située près de Cologne. Plusieurs personnes sont décédées et d'autres portées disparues, selon les autorités locales. Sur la commune de Erftstadt-Blessem, "les maisons ont été largement emportées par les eaux et certaines se sont effondrées. Plusieurs personnes sont portées disparues", selon un tweet de la communauté de communes de Cologne. Une porte-parole a précisé à l'AFP que plusieurs décès étaient "confirmés". Le chef de l'État allemand Frank-Walter Steinmeier a appelé à "s'engager résolument" dans la lutte contre le changement climatique, seule alternative à ses yeux face aux phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations meurtrières qui ont frappé son pays. "Ce n'est que si nous nous engageons résolument dans la lutte contre le changement climatique que nous serons en mesure de maîtriser les conditions météorologiques extrêmes comme celles que nous connaissons actuellement", a déclaré dans une allocution solennelle M. Steinmeier, qui s'est également dit "profondément touché" par la "tragédie" frappant son pays. (Belga)

