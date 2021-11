Le Brabant wallon présente un budget 2022 en boni d'1,35 million à l'exercice propre

Le collège provincial MR-PS du Brabant wallon a présenté jeudi son budget 2022, dont les dépenses dans le volet ordinaire s'élèvent à 163,39 millions d'euros à l'exercice propre. Un boni de 1,35 millions d'euros est prévu malgré la prise en charge imposée par la Région aux provinces, de 40% du déficit des zones de secours l'an prochain. Pour le Brabant wallon, cela représente une intervention de 7,91 millions d'euros. Le Brabant wallon a décidé d'assumer cette charge en considérant qu'il s'agit d'une aide aux communes. En ce qui concerne les gros projets du volet extraordinaire du budget 2022, un investissement de 7,1 millions d'euros est programmé pour étendre l'Institut provincial d'enseignement technique à Nivelles, de 2 millions d'euros pour aménager un spray park et un minigolf paysager au Bois des Rêves, et les 6,7 millions d'euros prévus en 2021 pour l'IMP d'Hévillers sont à nouveau programmés.La contribution provinciale au financement de la zone de secours constitue un effort important. Progressive, elle devrait s'élever en 2024 à 13,1 millions d'euros, soit un montant de 33 euros par habitant. "Chaque euro que la Province paiera ne devra pas être assumé par les communes. C'est donc une aide directe que nous apportons aux 27 communes", indique le président du collège provincial, Tanguy Stuckens. Pour assumer cette charge et maintenir ses capacités financières sans augmenter la fiscalité ni procéder à des licenciements économiques, le Brabant a décidé de ne pas remplacer systématiquement les fonctionnaires qui quittent l'administration, et de privilégier la mobilité interne. Des efforts de maitrise des frais de fonctionnement sont également réalisés, et les subsides octroyés à des partenaires sont diminués de 5% de manière linéaire comme décidé en 2021. L'Intercommunale des oeuvres sociales du Brabant wallon (ISBW) constitue cependant une exception, vu la situation financière délicate de l'Intercommunale. Le collège revient donc sur la diminution de subsides programmées et octroiera 2,45 millions d'euros à l'ISBW en 2022. Un montant de 150.000 euros est également prévu à l'extraordinaire pour rénover un bâtiment provincial à Wavre, que l'ISBW pourra louer afin de diminuer ses charges. Malgré les efforts budgétaires à consentir, le collège provincial indique maintenir ses politiques essentielles comme l'enseignement, la mobilité et en particulier les réseaux cyclables, l'attention aux ainés, la culture, l'accueil de la petite enfance (subsidiation de la création de place et des mises en conformité), l'environnement ou encore la lutte contre les inondations. Dans l'opposition, les représentants cdH et Ecolo se sont abstenus sur ce budget, tandis que DéFi l'a approuvé. (Belga)

